أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأمريكية تنظر في نقل أسلحة إضافية إلى السعودية، بعد هجمات جوية مدمرة تعرضت لها منشآت شركة "أرامكو" النفطية، السبت الماضي.

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ونقلت النسخة الإلكترونية من الصحيفة، اليوم الخميس، عن مصادر في البنتاغون، أن القيادة المركزية الأمريكية التي تشمل منطقة مسؤوليتها دول الشرق الأوسط، خططت لإجراء سلسلة من المشاورات، يومي الخميس والجمعة، على مستوى رئيس القيادة، الجنرال كينيث ماكينزي، ومديرين تنفيذيين، للبحث عن "ردود" محتملة على هجمات استهدفت المملكة العربية السعودية، على أن يتم فيما بعد عرضها على الرئيس، دونالد ترامب، وأعضاء مجلس الأمن القومي.

ومن المخطط أن يعقد ترامب وأعضاء المجلس اجتماعا مغلقا يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية تقترح نقل منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ومنظومات "ثاد" المضادة للصواريخ للمملكة، إضافة إلى سرب من المقاتلات من المخطط نشرها في قاعدة الأمير سلطان الواقعة شرقي العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب ليس ميالا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات "أرامكو".

المصدر: تاس