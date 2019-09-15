دانت طهران اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لها بالوقوف وراء الهجوم على منشآت نفطية سعودية، ووصفتها بأنها افتراء هدفه تشويه صورة إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأحد، إن اتهامات وزير الخارجية الأمريكي "عمياء وبلا نتيجة ولا معنى لها"، مضيفا أنه لا يمكن فهمها في الإطار الدبلوماسي وهي أشبه بمخططات المؤسسات الاستخباراتية.

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وتابع موسوي: "أمريكا تحولت إلى سياسة الحد الأقصى من الكذب بعد فشلها في سياسة الحد الأقصى من الضغوط".

وحذر موسوي من أن اتهامات بومبيو تهدف إلى تشويه صورة إيران تمهيدا لإجراءات مستقبلية ضدها.

وتطرق موسوي في تصريحاته إلى الحرب في اليمن، متهما "التحالف السعودي بالإبقاء على نيران الحرب مشتعلة في المنطقة منذ خمس سنوات".

واعتبر أن السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار في المنطقة وإنهاء أزمة "لا جدوى منها" في اليمن يكمن في "إيقاف عدوان التحالف السعودي وقطع الدعم السياسي والعسكري الغربي للمعتدين على اليمن والعمل لإيجاد حلول سياسية".

المصدر: RT