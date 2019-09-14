 
مباشر

بومبيو يتهم طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتي النفط في السعودية

أخبار العالم العربي

بومبيو يتهم طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتي النفط في السعودية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meir

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا دليل على انطلاق الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية من أراضي اليمن، وحمل إيران المسؤولية عنه.

إقرأ المزيد
ترامب يتصل بولي العهد السعودي عقب هجوم الحوثيين
ترامب يتصل بولي العهد السعودي عقب هجوم الحوثيين

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت أن "إيران شنت قرابة 100 هجوم على السعودية في وقت  يتظاهر فيه (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير خارجيته محمد جواد) ظريف بالانخراط في الدبلوماسية".

كما اتهم السلطات الإيرانية بأنها شنت "هجوما غير مسبوق ضد إمدادات الطاقة العالمية على خلفية الدعوات الموجهة إليها إلى وقف التصعيد"، مضيفا: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

وفي تغريدة أخرى حث وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي على الإدانة بصورة "علنية وقاطعة لهجمات إيران".

وأكد أن الولايات المتحدة وشركاءها وحلفاءها ستعمل من أجل "ضمان بقاء أسواق الطاقة مزودة بشكل كاف وإخضاع إيران للمساءلة عن تصرفها العدائي".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في وقت سابق من السبت أنها نفذت هجوما واسعا استهدف معملي "أرامكو" في حقلي النفط بقيق وهجرة خريص، وشاركت فيه 10 طائرات مسيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول محطة نووية عائمة في العالم