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ترامب يتصل بولي العهد السعودي عقب هجوم الحوثيين

أخبار العالم العربي

ترامب يتصل بولي العهد السعودي عقب هجوم الحوثيين
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب هجوم الحوثيين على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو".

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وذكرت الرياض في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن ترامب أكد لابن سلمان استعداد بلاده للتعاون مع المملكة بكل ما يدعم أمنها واستقرارها.

وندد الرئيس الأمريكي بالهجوم على معملي "أرامكو"، مشددا على أن هجمات كهذه تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي على حد سواء.

من جهته، أكد ابن سلمان على إرادة وقدرة السعودية في مواجهة هذا "العدوان الإرهابي والتعامل معه".

المصدر: واس

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