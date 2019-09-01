رجال إطفاء "ينقذون" البابا فرنسيس!

أكد البابا فرنسيس أنه أمضى 25 دقيقة عالقا داخل مصعد معطل في الفاتيكان حتى هرع رجال إطفاء لإنقاذه.

اعتذر الحبر الأعظم مبتسما للمؤمنين الذين احتشدوا في ميدان القديس بطرس وسط الفاتيكان اليوم الأحد للاستماع إلى رسالته الأسبوعية عن التأخر، موضحا أن تعطيل المصعد جاء بسبب خلل كهربائي.

وقدم البابا شكره إلى رجال الإطفاء في الفاتيكان على "إنقاذه"، ودعا الحشد في الميدان إلى التصفيق لهم.

المصدر: إندبندنت