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نتنياهو لماكرون: الوقت ليس مناسبا للتفاوض مع إيران

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نتنياهو لماكرون: الوقت ليس مناسبا للتفاوض مع إيران
Reuters Philippe Wojazer
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الوقت الحالي "ليس مناسبا" لإجراء مفاوضات مع إيران.

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وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة بين الزعيمين الإسرائيلي والفرنسي بمبادرة باريس، حسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية أثناء الاتصال على أن الدولة العبرية "ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تشن عليها وستمنع أعداءها الذي يبتغون تدميرها من التزود بأسلحة فتاكة".

وقال نتنياهو، حسب البيان، إن "من يرعى العدوان والتسلح" لن يتمتع بأي حصانة، مضيفا: "هذا التوقيت غير المناسب لإجراء مباحثات مع إيران حيث تقوم الأخيرة بزيادة وتيرة عدوانها في المنطقة".

وجاء ذلك على خلفية تكثيف إسرائيل في الأيام الأخيرة حملتها ضد إيران، إذ أكدت أولا شنها غارات جديدة على سوريا بدعوى إفشال خطة إيران لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة على إسرائيل، ثم أعلنت عن مخطط إيراني مزعوم آخر لإمداد "حزب الله" اللبناني بصواريخ عالية الدقة.

من جانبها، تحاول باريس التخفيف من حدة التوتر الإقليمي بين واشنطن وطهران، ومهدت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فرنسا بالتزامن مع استضافتها قمة مجموعة السبع في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

المصدر: RT

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