أردوغان: موجودون شرق المتوسط عبر سفننا وقواتنا تحميها ولا انسحاب أو خروج

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن يقينه بأن قوات البحرية لبلاده ستحمي سفن تركيا الناشطة شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا عزم أنقرة مواصلة التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وقال أردوغان، في كلمة وجهها لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه، في إطار فعاليات الذكرى السنوية الـ 18 لتأسيسه، المقامة في العاصمة أنقرة اليوم الجمعة: "نحن موجودون في شرق المتوسط عبر السفن التركية، والقوات البحرية تحمي تلك السفن".

وشدد أردوغان على مواصلة تركيا أنشطة التنقيب في المنطقة "المرخص لها من جمهورية شمال قبرص التركية"، وتابع: "بينما تقول جهات ماذا يفعل الأتراك هنا، نحن نواصل العمل وسنستمر في ذلك. لا يوجد انسحاب ولا خروج من هناك. نحن نعرف حقوقنا".

وأردف قائلا: "سنحمي حقوقنا وحقوق أبناء جلدتنا في شمال قبرص حتى النهاية. ما يقع على عاتقنا هو الوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة".

وتواصل سفينتا تنقيب تركيتين الأولى "فاتح" والثانية "ياووز"، مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة وأرسلت سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: الأناضول + وكالات