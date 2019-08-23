غرفة التجارة الأمريكية ترفض دعوة ترامب الشركات الأمريكية لأن تجد بدائل عن الصين

أكدت غرفة التجارة الأمريكية أنها ترفض دعوة الرئيس دونالد ترامب شركات البلاد لأن تجد بدائل عن الصين، مضيفة أن "الالتزام البنّاء والمستمر" هو الطريق الأنسب للمضي قدما.

وجاء في بيان لنائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، مايرون بريليانت، أنه "في الوقت الذي نشارك فيه الرئيس شعوره بالإحباط، إلا أننا نؤمن بأن الالتزام البناء هو الطريق الأنسب للمضي قدما".

وأضاف أن "الوقت هو جوهر المسألة هنا، ولا نريد أن نرى تدهورا أكبر للعلاقات الصينية الأمريكية".

وكان ترامب وجه "أمرا" للشركات الأمريكية الكبرى لكي تبحث "فورا" عن بديل للصين، وتتجه نحو الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها: "آمر شركاتنا الأمريكية العظيمة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتكم إلى بلدها الأم، وصناعة منتجاتكم في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بدونهم".

المصدر: "رويترز"