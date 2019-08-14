صعدت الصين، يوم الأربعاء، لهجتها حيال المتظاهرين في هونغ كونغ غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار المدينة، معتبرة ذلك "أفعالا شبه إرهابية".

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وقال تشو لوينغ الناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الحكومة الصينية في بيان: "ندين بأشد درجات الحزم هذه الأفعال شبه الإرهابية".

وشهد مطار هونغ كونغ أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين في قاعاته، ووقوع مواجهات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين.

وقامت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بربط رجل، اشتبهوا به بأنه "جاسوس لحساب بكين"، بواحدة من عربات الأمتعة، وبضربه. وقد نقل بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات بعد ذلك.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الرسمية الناطقة بالانجليزية، أن الرجل هو أحد صحفييها.

وفي حادث آخر هاجم متظاهرون رجلا آخر اعتبروه شرطيا "مندسا" بينهم.

واضطرت قوات حفظ النظام لاستخدام غاز الفلفل عند تفريق المتظاهرين بعدما حاصروا آلية تابعة لهذه القوات.

وعادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار هونغ كونغ صباح اليوم، واستأنفت الطائرات رحلاتها وفقا للجدول المحدد.

المصدر: وكالات