قالت محطة تلفزيونية أفغانية، يوم السبت، إن "طالبان" والولايات المتحدة ستوقعان على الأرجح، اتفاقية السلام بينهما، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، بعد عيد الأضحى.

ونقلت محطة "تي في 1" الأفغانية، عن مصادر قولها، إن "الاتفاقية تتضمن سحب 5000 جندي أمريكي خلال 4 أشهر من أفغانستان، بينما يتم سحب بقية القوات خلال عامين من توقيع الاتفاقية، وأن القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية ستفرج عن أسرى لـ "طالبان" يقدر عددهم بما بين 5 إلى 10 آلاف أسير.

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وكان ملا خير الله خير خوا، أحد قيادات "طالبان" وعضو وفدها المفاوض، تحدث عبر قنوات "يوتيوب" عن محادثات السلام مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، مشيرا إلى أن الطرفين قد يوقعان اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أفغانستان، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في الدوحة.

وأفاد بأن الاتفاق سيتم توقيعه بوجود مندوبين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بعد عودة زلماي خليل زاد إلى العاصمة القطرية.

وأضاف أن المحادثات حول القضايا الأخرى، مثل الحوار مع الحكومة الأفغانية، سيتم البدء بها بعد التوقيع على اتفاق السلام بين "طالبان" والمبعوث الأمريكي.

وكان المبعوث الأمريكي قد سافر إلى الهند بعد جولة المحادثات الثامنة، ومنها إلى النرويج لإجراء محادثات مع وزيرة خارجيتها، ماري إيركسن، حول الوضع في أفغانستان.

وقال خليل زاد في تغريدة، يوم الجمعة، إن النرويج لها مكانة عالمية خاصة، لما تقوم به من تسهيل المفاوضات بين الدول، ويمكنها المساعدة في تحقيق السلام في أفغانستان، مؤكدا أن المحادثات مع "طالبان" لم تتوقف، وأن وفدي الطرفين يبحثان كثيرا من المسائل.

Productive day in #Oslo yesterday. #Norway is a global leader in facilitating negotiations and can help #Afghanistan achieve peace. Briefed @NorwayMFA FM Marie Eriksen Søreide on our current efforts: where we are & next steps. I appreciate Norway's willingness to assist. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 9 августа 2019 г.

المصدر: وكالات + محطة "تي في 1" الأفغانية