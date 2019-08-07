سقوط عشرات الضحايا بتفجير انتحاري استهدف مركز شرطة في كابل

أفادت السلطات الأفغانية بسقوط عشرات الضحايا بتفجير استهدف مركز شرطة غربي العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء، وتبنت حركة "طالبان" مسؤولية تنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة في الدائرة السادسة للعاصمة

ونفى رحيمي الأنباء عن وقوع تبادل إطلاق للنار عقب التفجير.

Interior Ministry’s spokesman Nusrat Rahimi says reports on gunfight after an explosion in the west of #Kabul are not true. Photo: Social Media #Afghanistanpic.twitter.com/jnYY7mne0P — TOLOnews (@TOLOnews) August 7, 2019

وحسب وزارة الصحة، فإن التفجير أسفر عن إصابة 95 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال بجروح.

وأعلنت حركة "طالبان" تبنيها الاعتداء، وقالت في بيان إن انتحاريا منها هاجم مركز تجنيد، وإن "عددا كبيرا من الجنود ورجال الشرطة" قتلوا في الهجوم.

وفي حادث مشابه، حاول انتحاريان صباح اليوم تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش في ولاية بغلان شمالي البلاد، لكن القوات الأمنية أفشلت العملية عندما رصد عناصرها سيارة الإرهابيين وأطلقوا النار عليها قبل أن تقترب من مدخل القاعدة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل من فيها من انتحاريين.

وذكر بيان للجيش، أن أحد الجنود أصيب بجروح جراء الحادث.

Two would-be suicide bombers were killed at first gate of Kelagai camp in #Baghlan early hours of Wednesday morning after the security forces identified them and started shooting on the bombers, the 209 Shaheen Corps said in a statement. pic.twitter.com/E476Ix08zr — TOLOnews (@TOLOnews) August 7, 2019

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أفغانية