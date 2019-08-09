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وسائل إعلام: كوريا الشمالية تطلق مقذوفتين مجهولتين باتجاه بحر اليابان

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وسائل إعلام: كوريا الشمالية تطلق مقذوفتين مجهولتين باتجاه بحر اليابان
يونهاب
إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
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أطلقت كوريا الشمالية مقذوفتين مجهولتي النوع باتجاه بحر اليابان، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الإخبارية، مساء السبت، نقلا عن عسكريين كوريين جنوبيين.

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وأوضحت الوكالة أن المقذوفتين أطلقتا من مدينة هامهنغ الواقعة شمال شرقي البلاد، مضيفة أن العسكريين الكوريين الجنوبيين يتابعون تطورات الأوضاع عن كثب.

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل أخرى.

ووردت سابقا تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت، في 6 أغسطس، صاروخين تكتيكيين موجهين من نوع جديد تحت إشراف زعيم الدولة، كيم جونغ أون. وقطع الصاروخان قرابة 450 كلم وأصابا هدفيهما في بحر اليابان.

وفي أعقاب التجربة، أعلن كيم جونغ أون أن إطلاق الصاروخين جاء بمثابة "تحذير" إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على خلفية بدء تدريبات عسكرية مشتركة بينهما.

المصدر: تاس

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