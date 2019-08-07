ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء نقلا عن خبراء، أن كوريا الشمالية أطلقت أمس نسختها من الصاروخ الروسي "إسكندر".

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وقال الخبراء إنه "من غير المعتاد أن يعبر الصاروخ الكوري الشمالي سماء المناطق المكتظة بالسكان، لكن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية، حلقا في الأجواء قرب العاصمة بيونغ يانغ ومدينة نامبو، ما أثبت بوضوح الموثوقية والسلامة وقدرة الحرب الفعلية لنظام الأسلحة التكتيكية من النوع الجديد" لدى كوريا الشمالية.

ولفت الخبراء، إلى أن كوريا الشمالية قد تكون في مرحلة نهائية من استكمال تطوير نسختها من الصاروخ الروسي "إسكندر"، وأن نشره لن يستغرق وقتا طويلا.

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت اختبارا صاروخيا في سواحلها الغربية هو الرابع من نوعه في أقل من أسبوعين.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 450 كم على ارتفاع 37 كم بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.9 ماخ.

المصدر: "يونهاب"