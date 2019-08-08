جونسون يدعو لعدم عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوریس جونسون، نواب مجلس العموم إلى عدم عرقلة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعم خطته لإنهاء عضوية البلاد في الاتحاد، نهاية أكتوبر.

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وأكد جونسون في تصریح صحفي، اليوم الخميس، أنه على السیاسیین والنواب الالتزام بنتائج استفتاء یونیو 2016، والعمل على ضمان خروج بریطانیا من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "نواب البرلمان تعهدوا مرارا وتكرارا باحترام نتائج الاستفتاء، ولذلك تقع على عاتقهم مسؤولیة أخلاقیة بتنفیذ رأي الأغلبیة"، لافتا إلى أن حكومته ستعمل على تنفیذ خطة الخروج في وقتها المحدد مهما كانت الظروف.

وكان نواب مجلس العموم بمختلف توجهاتهم السیاسیة قد صوتوا في ثلاث مناسبات مختلفة، ضد اتفاق الخروج الذي اعتمدته رئیسة الوزراء السابقة، تیریزا ماي، ما أدى إلى تأجیل "بریكست" في مناسبتین، الأولى في 29 من مارس الماضي، والثانیة في 12 أبریل المنصرم.

وأكد جونسون منذ تنصيبه أن المهمة الأولى لحكومته تكمن في تنفیذ خطة "بریكست" والخروج بنهاية أكتوبر، سواء قبل الأوروبیون إعادة التفاوض حول الاتفاق أو رفضوا.

ویتوقع الخبراء أن یلجأ النواب المحافظون بالتحالف مع نواب المعارضة إلى تنظیم تصویت بسحب الثقة من الحكومة، إذا أصر رئیس الوزراء على الخروج دون اتفاق.

المصدر: وكالات