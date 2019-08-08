جونسون يتعهد بإجراء انتخابات بعد "بريكست" إذا فقدت حكومته ثقة مجلس العموم

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإجراء انتخابات بعد أيام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال فشلت حكومته بحصد ثقة مجلس العموم، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

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ونقلت الصحيفة عن مساعدين لجونسون قولهم إنهم يتوقعون أنه سيواجه تصويتا بالثقة بعد فترة قصيرة من عودة البرلمان من العطلة الصيفية.

وأضاف المساعدون أنه "لا يمكننا منع أعضاء مجلس العموم من فرض انتخابات، لكننا نتحكم في الجدول الزمني، لذلك، فإنه إذا كان من الضروري إجراء انتخابات عامة، فستكون بعد أيام من 31 أكتوبر".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وكان جونسون أكد أن "بريكست" سيحصل مع أو بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه يفضل التوصل إلى صيغة مع الاتحاد تضمن مصالح بريطانيا.

المصدر: "رويترز"