 
مباشر
عاجل
مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

جونسون يتعهد بإجراء انتخابات بعد "بريكست" إذا فقدت حكومته ثقة مجلس العموم

أخبار العالم

جونسون يتعهد بإجراء انتخابات بعد
Reuters PETER NICHOLLS
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8gu

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإجراء انتخابات بعد أيام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال فشلت حكومته بحصد ثقة مجلس العموم، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

إقرأ المزيد
"غارديان": جونسون يريد الخروج من أوروبا على الطريقة الإنجليزية

ونقلت الصحيفة عن مساعدين لجونسون قولهم إنهم يتوقعون أنه سيواجه تصويتا بالثقة بعد فترة قصيرة من عودة البرلمان من العطلة الصيفية.

وأضاف المساعدون أنه "لا يمكننا منع أعضاء مجلس العموم من فرض انتخابات، لكننا نتحكم في الجدول الزمني، لذلك، فإنه إذا كان من الضروري إجراء انتخابات عامة، فستكون بعد أيام من 31 أكتوبر".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وكان جونسون أكد أن "بريكست" سيحصل مع أو بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه يفضل التوصل إلى صيغة مع الاتحاد تضمن مصالح بريطانيا.

 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهائي سباقات "بياتلون الدبابات" بمشاركة سودانية