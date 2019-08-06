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"غارديان": جونسون يريد الخروج من أوروبا على الطريقة الإنجليزية

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نقلت صحيفة "غارديان" عن دبلوماسيين أوروبيين، أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يميل لأن تنسحب بلاده من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، ولا ينوي أصلا التفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب.

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ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي قوله بعد لقاء بين ديفيد فروست كبير مستشاري الشؤون الأوروبية بالحكومة البريطانية، ودبلوماسيين من الاتحاد: "كان من الواضح أن بريطانيا ليس لديها خطة أخرى".

وأضاف: "لا نية للتفاوض وهو ما سيتطلب خطة... الخروج دون اتفاق هو الآن على ما يبدو السيناريو الرئيسي لدى الحكومة البريطانية".

ومن المتعارف عليه أن الوداع على الطريقة الإنجليزية، يعني الخروج دون التلفظ حتى ولو بكلمة وداعية واحدة.

المصدر: "رويترز"

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