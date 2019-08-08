 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة

الولايات المتحدة تطلب من السفن التجارية إرسال طرق عبورها الخليج مسبقا

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلب من السفن التجارية إرسال طرق عبورها الخليج مسبقا
Reuters Hamad I Mohammed
ناقلات تجارية في هرمز- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8ed

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من السفن التجارية، إرسال خطط النقل في الخليج مسبقا إلى واشنطن ولندن، داعية الطواقم البحرية إلى عدم مقاومة أي "جهة إيرانية" بالقوة.

إقرأ المزيد
بومبيو يدعو بريطانيا لمزيد من الخطوات لردع إيران
بومبيو يدعو بريطانيا لمزيد من الخطوات لردع إيران

قال تقرير استشاري حول تهديدات إيران صادر عن الإدارة البحرية الأمريكية، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال خطط المرور الخاصة بها عبر مضيق هرمز ومياه الخليج، إلى الولايات المتحدة والسلطات البحرية البريطانية.

وأضاف التقرير الاستشاري الصادر أمس الأربعاء، أن "النشاطات العسكرية المتزايدة وتصاعد التوترات السياسية في هذه المنطقة ما زالت تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية".

ودعا التقرير، وفق ما أفادت به "رويترز"، السفن أيضا إلى تنبيه الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية (مقره البحرين) والبحرية البريطانية، في حالة وقوع أي حادث أو نشاط مشبوه، مضيفا أن الطواقم يجب ألا تقاوم أي طرف إيراني بالقوة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ضرب الزوجة" يسبب جدلا كبيرا واحتجاجات داخل ألمانيا