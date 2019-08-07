بومبيو: نعول على مساعدة بريطانيا لردع إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقب لقائه نظيره البريطاني دومينيك راب، أن واشنطن تأمل بأن تتخذ المملكة المتحدة مزيدا من الخطوات لمحاسبة إيران على "تصرفاتها المدمرة".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع راب عقد اليوم الأربعاء، أن بلاده تتطلع إلى مساعدة بريطانيا في مواجهة إيران وردعها.

وشكر بومبيو الحكومة البريطانية على قرارها بالمشاركة في التحالف البحري الذي تحشده واشنطن لحماية مضيق هرمز.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني رغبة لندن بنزع فتيل التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أهمية ضمان سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

يتبع..