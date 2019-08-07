 
مباشر

بكين: هونغ كونغ تواجه أكبر أزمة منذ عودتها للصين

أخبار العالم

بكين: هونغ كونغ تواجه أكبر أزمة منذ عودتها للصين
Reuters KIM KYUNG-HOON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m87i

كشف رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو بالصين أمس الأربعاء أن هونغ كونغ، تواجه أكبر أزمة منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى السيادة الصينية عام 1997.

وأدلى تشانغ شياو مينغ، وهو أحد أكبر المسؤولين الصينيين المشرفين على شؤون هونغ كونغ، بهذا التصريح خلال اجتماع في مدينة شينتشين جنوبي الصين، عقده بحضور مندوبي هونغ كونغ إلى البرلمان الصيني لبحث الأزمة السياسية في هذه المنطقة الإدارية الخاصة المتمتعة بحكم ذاتي واسع في الصين.

إقرأ المزيد
زعيمة هونغ كونغ: المحتجون يمثلون تحديا لسيادة الصين
زعيمة هونغ كونغ: المحتجون يمثلون تحديا لسيادة الصين

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات على مدى شهور تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين للصين، اتسعت متأثرة بمخاوف كثيرين من سكان هونغ كونغ من تآكل الحريات في ظل الحكم الشيوعي في البلاد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد هجومي أوهايو وتكساس.. ترامب يقع في خطأ جغرافي وبايدن لا يفرق بين ولايات بلاده!