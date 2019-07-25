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لندن: البحرية الملكية سترافق السفن التي تحمل علم بريطانيا عبر مضيق هرمز

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لندن: البحرية الملكية سترافق السفن التي تحمل علم بريطانيا عبر مضيق هرمز
Reuters
البحرية البريطانية
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن السفن البحرية التابعة للملكية البريطانية سترافق السفن والناقلات التي تحمل العلم البريطاني أثناء عبورها مضيق هرمز.

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وأضافت الوزارة أن "البحرية البريطانية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز للدفاع عن حرية الملاحة بعد أن استولت إيران على ناقلة نفط بريطانية".

من جهته قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان، "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز سواء بشكل فردي أو في مجموعات ... حرية الملاحة أمر حاسم بالنسبة للنظام التجاري العالمي والاقتصاد العالمي، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عنه".

المصدر: وكالات 

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