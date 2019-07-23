الخارجية الكورية الجنوبية تستدعي السفير الصيني احتجاجا على "انتهاك" مجالها الجوي

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية استدعاءها، اليوم الثلاثاء، سفير بكين لدى سيئول، احتجاجا على ما وصفته بدخول طائرتين صينيتين منطقة تحديد الهوية في نظام الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يون سون غو، استدعى السفير الصيني المعتمد، تشيو غوهونغ، للإعراب عن احتجاج بلاده على الحادث.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستدعي المسؤول ذاته في وقت لاحق من اليوم القائم بأعمال السفير الروسي، ماكسيم فولكوف، لتقديم احتجاج على "اختراق طائرة روسية مرتين المجال الجوي الكوري الجنوبي" فوق بحر اليابان بالقرب من جزر دوكدو.

وسبق أن قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن طائرتين صينيتين و3 طائرات روسية دخلت فجر اليوم "منطقة تحديد الهوية" لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي، زاعمة أن قاذفة روسية من هذه المجموعة اخترقت مرتين أجواء البلاد فوق بحر اليابان، وردا على ذلك أطلقت مقاتلاتها طلقات تحذيرية باتجاه الطائرة.

المصدر: يونهاب