سيئول تعرب لموسكو عن احتجاج شديد على "انتهاك" طائرة حربية روسية أجواء كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية زعمت سيئول أنها خرقت مرتين المجال الجوي الكوري الجنوبي، مفيدة بأنها أبلغت روسيا احتجاجا شديد اللهجة على الحادث.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة "يونهاب"، فجر الثلاثاء، إن "قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)" قرب جزر دوكدو.

وأضافت أن القاذفة الروسية، التي لم تذكر طرازها، نفذت تحليقين دام كل منهما 3 دقائق، معتبرة إياهما "انتهاكين للاتفاقات الدولية" الخاصة بقواعد الطيران.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن مقاتلات تابعة لقواتها الجوية، بينها من طرازي "F-15" و"F-16"، أقلعت وأطلقت طلقات تحذيرية باتجاه القاذفة الروسية.

ولفت العسكريون في سيئول إلى أن هذا الحادث لاختراق الطيران الحربي الروسي المجال الجوي الكوري الجنوبي "غير مسبوق"، إلا أنهم أشاروا كذلك إلى رصد "انتهاكات غير متعمدة" لمنطقة تحديد الهوية لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي من قبل طائرات روسية في وقت سابق.

وذكروا أن الحادث الأخير من هذا النوع تم تسجيله في 20 يونيو، حين دخلت طائرتان حربيتان روسيتان منطقة تحديد الهوية لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي حيث حلقتا على مدار حوالي نصف ساعة.

وأضافت هيئة الأركان أن القاذفة الروسية اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي بعد أن دخلت مع طائرتين روسيتين أخريين وكذلك اثنتين صينيتين منطقة تحديد الهوية لنظام الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

ولاحقا، أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن مدير إدارة الأمن القومي في الجمهورية، تشون يوي يونغ، أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، باحتجاج سيئول "شديد اللهجة" على الحادث المزعوم.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي لنظيره الروسي، حسبما نقله مكتب رئيس الجمهورية: "ننظر في هذا الوضع بغاية الجدية، وسنتخذ إجراءات أقوى في حال تكرار مثل هذه التصرفات".

المصدر: يونهاب + وكالات