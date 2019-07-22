روحاني: إيران أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن طهران ستبقى أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان.

وأكد روحاني أن أمن المنطقة واستقرارها بالنسبة لإيران مسألة "بالغة الأهمية"، مشيرا إلى أن حل مشاكل المنطقة يكون عبر الحوار بين دولها.

وأضاف روحاني أن بلاده لا ترغب بزيادة حدة التوتر مع أي دولة في المنطقة، مشددا على أن إيران لن تكون أول من يبدأ الحرب فيها.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بغداد "لم، ولن تكون جزءا من العقوبات على إيران".

وقد وصل عبد المهدي في وقت سابق من يوم الاثنين إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية قصيرة، يبحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأكد مراسلنا، أن عبد المهدي سيلتقي مساء الاثنين مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من المسؤولين في طهران.

المصدر: RT