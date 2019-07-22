رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

أفاد مراسلنا في إيران، بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وصل إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية قصيرة، سيبحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأكد مراسلنا، أن عبد المهدي سيلتقي مساء اليوم الاثنين مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وعدد من المسؤولين في طهران.

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وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر الأخير في المنطقة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وسبق أن أكد عبد المهدي سعي بلاده إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، كما تحدث عن إرسال وفدين عراقيين إلى واشنطن وطهران للمساعدة على "احتواء التوتر" بينهما، مشددا على أن العراق يلعب "دور تهدئة" فقط، وليس وساطة.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، نهاية مايو الماضي، أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية الأزمة بين البلدين.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران من جهة، وكل من واشنطن ولندن من جهة أخرى، خلال الأسابيع الأخيرة عقب إسقاط القوات الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية فوق مياه الخليج وسط اتهامات أمريكية لطهران بتعريض أمن الملاحة في المنطقة للخطر، وتبادل طهران ولندن احتجاز ناقلات النفط.

المصدر: RT