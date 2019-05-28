أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء: "سأزور واشنطن وطهران قريبا لبحث أوضاع المنطقة".

واعتبر عبد المهدي أن "تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير تصريح تهدئة"، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبغداد "حملت موقفا واضحا".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "تحركنا نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على طهران".

وأكد: "بينا وجهة نظرنا في مسألة العقوبات، وكان من المفترض رفعها... إذا استمر هذا الأمر قد نصل إلى تصعيد يضر الجميع".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك على قطاعها النفطي، وإرسال مجموعة سفن حربية إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات