شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لإيران فوق مضيق هرمز أمس الخميس، متوعدا طهران بالرد على "أي استفزازات أخرى".

ويأتي تصريح ترامب ردا على فيديو عرضته قنوات إيرانية رسمية وقالت إنه يثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن إسقاطها الخميس بعد أن اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer على مسافة خطيرة، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وقال الجانب الإيراني إن اللقطات تظهر السفينة الأمريكية قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إسقاط الطائرة، فيما نفت طهران فقدان أي من طائراتها في منطقة مضيق هرمز.

يتبع..