ظريف لم أطلع على أي تقارير عن "اختفاء" الناقلة البريطانية في الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لم يطلع على أي تقارير عن سحب ناقلة أجنبية إلى أحد موانئ الجمهورية الإسلامية.

وقال ظريف لشبكة "سي إن إن" بنيويورك: "لم أطلع على أي ملخص حول هذا الموضوع ولكني سمعت في الأخبار أنها [الناقلة] طلبت مساعدة وتم تقديم المساعدة إليها، ولكني لم أحظ بأي ملخص حول هذا الأمر".

وأشار ظريف إلى أن لدى إيران سواحل بطول 1.5 ألف ميل (نحو 2.4 ألف كلم) على الخليج، وهي تسيطر على مضيق هرمز الذي يعد "خط الحياة" بالنسبة لها، مشددا على أن طهران وفّرت الأمن في هذه المياه على مر التاريخ.

ولفت إلى أنه لا يمكن تجاهل احتمال وقوع كارثة، أي اندلاع حرب بين بلاده والولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن يعمل الجميع على منع ذلك، وتابع: "هناك حرب جارية الآن هي حرب اقتصادية، والحرب الاقتصادية على إيران تستهدف السكان المدنيين".

وأفادت مصادر مختلفة ومواقع مختصة بتتبع حركة الملاحة التجارية أن الناقلة MT RIAH التي تبحر تحت علم بنما، وذكرت بعض المصادر أنها تابعة للإمارات ونفت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، وتؤكد أنه فقد الاتصال بها السبت الماضي أثناء عبورها مضيق هرمز، وسط مزاعم عن إجبار "الحرس الثوري الإيراني" لها على دخول أحد موانئ البلاد.

إقرأ المزيد

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الناقلة تعرضت لعطل فني وطلبت المساعدة وتم سحبها إلى أحد موانئ البلاد.

وجاء ذلك على خلفية سلسلة حوادث استهداف ناقلات تجارية في خليج عمان منذ مايو والتي حملت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عنها.

المصدر: "سي إن إن"