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عشرات القتلى في حريق استوديو اليابان

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عشرات القتلى في حريق استوديو اليابان
Reuters KYODO
حريق في استوديو أفلام كرتونية في اليابان
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ارتفعت حصيلة الحريق الذي شب اليوم الخميس في استوديو "كيوتو" لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، إلى 23 قتيلا وعشرات الجرحى، وفق ما أفادت "الأناضول".

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عشرات القتلى والجرحى بحريق في استوديو للرسوم المتحركة في اليابان
عشرات القتلى والجرحى بحريق في استوديو للرسوم المتحركة في اليابان

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت شخصا عمره 41 عاما، سكب سائلا يبدو أنه بنزين في محيط الاستوديو.

وفيما أحجمت شرطة مدينة كيوتو عن التعليق، ذكرت الهيئة أن الرجل أصيب ويتلقى العلاج، مما منع الشرطة من استجوابه على نحو مناسب حتى الآن، وأضافت أنه كان يقول "موتوا" عندما أشعل النار.

وكانت الهيئة ذكرت أن حريقا نشب في استوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 40 شخصا.

وينتج الاستوديو مسلسل "صوت! يوفونيوم"، ومن المقرر أن يصدر فيلم من إنتاجه بعنوان "حر! طريق إلى العالم.. الحلم"، هذا الشهر.

 

 المصدر: "رويترز"+ "الأناضول"

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