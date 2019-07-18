عشرات القتلى والجرحى بحريق في استوديو للرسوم المتحركة في اليابان

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة، أن 40 شخصا أصيبوا بحريق شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية اليوم الخميس.

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وقالت الهيئة إن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد وذكرت قناة ИНК نقلا عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قبل اندلاع الحريق.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت في وقت سابق أن حريقا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم 10 فقدوا الوعي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن قتيلا واحدا على الأقل سقط في هذا الحادث، فيما نقل عشرات المصابين بحالات حرجة إلى المستشفى.

ووفقا لوكالة "كيودو"، تشتبه الشرطة بوجود حريق متعمد ولديها معلومات تفيد بأن رجلا في منتصف العمر قام بسكب سائل قابل للاشتعال في المبنى من المفترض أنه مادة البنزين.

المصدر: "نوفوستي"