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طهران ردا على بومبيو: لا تفاوض حول صواريخنا مع أي أحد وتحت أي ظرف

أخبار العالم

طهران ردا على بومبيو: لا تفاوض حول صواريخنا مع أي أحد وتحت أي ظرف
Reuters Reuters Photographer
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أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رفض طهران التفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية مع أي جهة وتحت أي ظرف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم البعثة الإيرانية، علي رضا مير يوسفي، قوله إن ملف الصواريخ الإيرانية "غير قابل للتفاوض على الإطلاق تحت أي ظرف كان مع أي أحد أو أي دولة. ونقطة على السطر".

يتبع...

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