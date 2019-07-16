 
مباشر
عاجل
ترامب: الوضع مع تركيا معقد وليس عادلا لأنها أرادت شراء "باتريوت" والولايات المتحد رفضت بيعها

بومبيو: إيران قالت إنها مستعدة لمناقشة برنامجها الصاروخي

أخبار العالم

بومبيو: إيران قالت إنها مستعدة لمناقشة برنامجها الصاروخي
Reuters Yuri Gripas
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4rj

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران أعربت عن استعدادها لمناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال بومبيو خلال اجتماع الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لأول مرة... قال الإيرانيون إنهم مستعدون للتفاوض حول برنامجهم الصاروخي".

من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى "إحراز تقدم" في ما يتعلق بإيران.

إقرأ المزيد
ترامب: تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران
ترامب: تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران

يذكر أن إيران أعلنت أكثر من مرة رفضها إجراء أي مفاوضات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. ورفضت بشكل عام المطالب الأمريكية التي أعلنت عنها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران وإعادة فرض العقوبات عليها.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إيران تشترط رفع العقوبات للدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة