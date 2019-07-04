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إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق

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إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق
Reuters
احتجاز ناقلة النفط "غرايس 2" في جبل طارق
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أفادت وكالة "رويترز" أن السلطات الإيرانية استدعت السفير البريطاني لدى طهران على خلفية احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق.

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مدريد: احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق كان بطلب أمريكي

وأعلنت سلطات جبل طارق اليوم الخميس، أنها احتجزت الليلة الماضية ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا في جبل طارق، كان بطلب أمريكي لبريطانيا.

يتبع..

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