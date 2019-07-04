إقليم جبل طارق يحتجز ناقلة نفط ضخمة متجهة إلى سوريا

أعلنت سلطات جبل طارق أنها احتجزت الليلة الماضية ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وصعد رجال الأمن في جبل طارق بمساعدة القوات البريطانية الخاصة عند الساعة الثانية فجرا على متن الناقلة Grace 1 التي تحمل علم بنما، واحتجزوها.

وأشارت سلطات جبل طارق، وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار، إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تعطي "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن السفينة كانت متورطة في خرق العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وقال رئيس الوزراء في جبل طارق فابيان بيكاردو، في بيان صدر اليوم الخميس: "في الواقع، لدينا سبب للاعتقاد بأن السفينة Grace 1 كانت تحمل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا، وهذه المصفاة ملك لكيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

ولم تؤكد حكومة جبل طارق مصدر شحنة الناقلة، لكن النشرة البحرية المتخصصة "قائمة لويدز" (Lloyd’s List) أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها نفط خام إيراني.

ووفقا لـ"قائمة لويدز"، فإن الناقلة التفت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا بعد تحميلها في منتصف أبريل تقريبا في سواحل إيران ورست في موقعين مختلفين قبالة الإمارات.

We have kept a close watch on the Iranian supertanker GRACE 1 since the end of Nov. She departed Iran in mid-April for what we believed to be Syria by sailing all around Africa. We tracked her into Gibraltar early this morning, where she was detained. Was it crude though? #OOTThttps://t.co/NP4P7z2YL7 — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) July 4, 2019

وتم احتجاز السفينة أثناء رسوها خارج حدود الميناء في المياه الإقليمية لجبل طارق، في محطة لوجستية للتزود بالمواد الغذائية والمؤن.

المصدر: Gibraltar Chronicle