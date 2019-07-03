روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.

وأكد روحاني أن إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري.

كذلك أعلن الرئيس الإيراني أنه انطلاقا من التاريخ المذكور ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.

المصدر: RT