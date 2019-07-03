وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة مباشرة إلى إيران بعد تجاوزها الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، مؤكدا أن ما قامت به طهران "ليس جيدا".

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وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "​إيران​ كانت تنتهك الصفقة النووية التي سمحت لها بالحصول على 150 مليار ​دولار​ من ​الولايات المتحدة​، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي، والآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب. هذا ليس جيدا".

ويأتي تصريح ترامب بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز إيران الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، والذي خرجت واشنطن هي نفسها منه.

وقالت الوكالة إن مفتشيها تأكدوا من تجاوز الحد المسموح به، وهو 300 كيلوغرام.

Iran was violating the 150 Billion Dollar (plus 1.8 Billion Dollar in CASH) Nuclear Deal with the United States, and others who paid NOTHING, long before I became President - and they have now breached their stockpile limit. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juillet 2019

وكانت إيران قد عززت إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة، الذي تستخدمه في صناعة وقود للمفاعلات النووية، ردا منها على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وينص الاتفاق النووي، في حالة خرق بنوده، على السماح بإعادة فرض عقوبات من أطراف متعددة على طهران، وهي العقوبات التي كانت ألغيت من قبل مقابل تراجع إيران عن بعض أنشطتها النووية.

المصدر: وكالات