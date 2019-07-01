البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق

دعت الولايات المتحدة إلى إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق، ردا على تجاوزها الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي، مؤكدة نيتها مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران.

وأصدر البيت الأبيض، مساء الاثنين، بيانا قال فيه: "اتخذ النظام الإيراني اليوم إجراءات لزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ السماح لإيران، في إطار الاتفاق النووي معها، بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى كان".

وأضاف البيت الأبيض: "قليل من شك في أن إيران انتهكت شروط الصفقة حتى قبل إبرامها. وعلينا إعادة المعيار القديم لمنع انتشار السلاح النووي والذي لا تستطيع إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم على الإطلاق".

وتابع البيان: "الولايات المتحدة لن تسمح، مع حلفائها، لإيران بإنتاج أسلحة نووية، وستتم مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى تغيير قادته نهجهم. على النظام الإيراني أن ينهي طموحاته النووية وتصرفاته الخبيثة".

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على الجمهورية الإسلامية.

وتعليقا على هذا التطور، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية بعد انقضاء فترة الـ 60 أسبوعا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران ستتراجع عن خطوتها فور بدء الدول الأوروبية الثلاثة الباقية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتنفيذ التزاماتها لحماية الجمهورية الإسلامية من تداعيات العقوبات الأمريكية.

المصدر: RT