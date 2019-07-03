معركة جوية بين مقاتلة هندية وسرب من الطيور!

أظهرت مشاهد مصورة مثيرة نشرها الجيش الهندي، طائرة مقاتلة من طراز "جاغوار"، وهي تصطدم فور إقلاعها من قاعدة "أمبالا" شمال البلاد، بسرب من الطيور، فتساقطت القنابل وعلت ألسنة اللهب.

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وبدا المشهد كما لو أن المقاتلة التابعة لسلاح الجو الهندي قد دخلت في معركة جوية مع سرب الطيور بولاية هاريانا الواقعة شمال الهند، حيث توقف على الفور أحد محركيها، وكادت تسقط لولا حنكة ربانها.

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

(CBLS) pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 28, 2019

وروى سلاح الجو الهندي على حسابه في "تويتر" أن قائد الطائرة المقاتلة التي كانت في مهمة تدريبية صباح 27 يونيو الماضي، سارع ما أن توقف أحد محركي الطائرة إلى التخلص من خزاني الوقود الإضافيين، وإسقاط حمولة الطائرة من قنابل التدريب الضوئية، ما تسبب في انبعاث كتلة ضخمة من اللهب من سطح الأرض.

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

(CBLS) pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 28, 2019

وأشاد الجيش الهندي بمهارة قائد طائرة "الجاغوار" الشاب، وأكد أنه نجح في تفادي كارثة كبرى بعد إصابة محرك الطائرة، حيث هبط بالطائرة بسلام بعد أن تخلص من حمولتها من الوقود والذخائر، وكان يمكن أن تسقط المقاتلة، وقد تتسبب في مقتل مدنيين يعيشون في جوار القاعدة الجوية.

المصدر: Indian Air Force