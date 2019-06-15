الهند تخطط لإنشاء محطة فضاء قبل حلول عام 2030

صرح رئيس منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) كايلاسافاديفو سيوان للصحفيين، بأن المنظمة تخطط لإنشاء وإرسال محطة خاصة بها إلى المدار لإجراء تجارب في الجاذبية الصغرى قبل عام 2030.

وقال سيوان، "يجب علينا الاستمرار في تنفيذ برنامج "غاجانيان" بعد إطلاق مركبة مأهولة إلى الفضاء. وبهذا الصدد تعتزم بلادنا إنشاء محطة فضائية خاصة بها ". مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الأولي سيكون وزن هذه المحطة 20 طنا، وسيمكث فيها رواد الفضاء 15-20 يوما.

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وأضاف، أن الهند لا تنوي طلب مساعدة دولة أخرى في تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن الدول التي لها محطات فضائية حاليا هي روسيا والولايات المتحدة والصين والدول الأخرى المشتركة معها في محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن الحكومة الهندية وافقت في شهر ديسمبر 2018 على تخصيص 100 مليار روبية (نحو 1.43 مليار دولار) لتنفيذ مشروع "غاجانيان".

المصدر: نوفوستي