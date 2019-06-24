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كازاخستان.. مصرع شخص وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 70 بانفجار مستودع أسلحة

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كازاخستان.. مصرع شخص وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 70 بانفجار مستودع أسلحة
Reuters
صورة للانفجار في كازاخستان
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أكد رئيس المركز الوطني لطب الطوارئ في كازاخستان بيرجان أوسبانوف، مصرع شخص وإصابة 70 آخرين بانفجار في مستودع أسلحة وذخائر جنوبي كازاخستان.

وذكر أوسبانوف أن 23 من المصابين، تلقوا المساعدة الطبية في مكان الانفجار، فيما نقل 48 آخرون إلى العيادات في شيمكنت وأورداباسي.

وقال رئيس المركز، إن 15 من المصابين نقلوا إلى المستشفى، بما في ذلك طفلان.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن، فتح 15 مركزا للإجلاء في كليات ومدارس شيمكنت، وتعمل هناك 28 مجموعة من فرق الإسعاف.

وأكد وجود 3 طائرات طبية، في حالة استعداد للتوجه في أي لحظة إلى منطقة

وقال أوسبانوف، إن حالة الجرحى الموجودين في المستشفى، مستقرة ولا يوجد ما يهدد حياتهم.

من جانبه، تحدث رئيس مقاطعة تركستان في كازاخستان، أومرزاك شوكييف، عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، وقال: "توفي شخص واحد بسبب سقوط قذيفة على سيارته".

ووقعت فجر اليوم الاثنين سلسلة انفجارات داخل مستودعات للذخيرة تابعة للفرقة العسكرية رقم 44856 المرابطة في  مدينة آريس بمقاطعة تركستان في كازاخستان.

وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ هناك، وباشرت السلطات، إجلاء السكان المقيمين في منطقة الانفجار، ويقيم في مدينة اريس حوالي 45 ألف نسمة.

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المصدر: إنترفاكس

 

 

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