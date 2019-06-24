كازاخستان.. مصرع شخص وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 70 بانفجار مستودع أسلحة

أكد رئيس المركز الوطني لطب الطوارئ في كازاخستان بيرجان أوسبانوف، مصرع شخص وإصابة 70 آخرين بانفجار في مستودع أسلحة وذخائر جنوبي كازاخستان.

Explosions of munitions in #Arys in the south of #Kazakhstan. Population of the city 45,000 people. Evacuation is still continuing, many children have been lost, many people got injuries. This is the fourth explosion in #Arys for 10 years @EddaSchlager@Marius_Fossum@UN@oscepapic.twitter.com/nBzdBS6nmh — Aizhan (@aizhanyches) June 24, 2019

وذكر أوسبانوف أن 23 من المصابين، تلقوا المساعدة الطبية في مكان الانفجار، فيما نقل 48 آخرون إلى العيادات في شيمكنت وأورداباسي.

وقال رئيس المركز، إن 15 من المصابين نقلوا إلى المستشفى، بما في ذلك طفلان.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن، فتح 15 مركزا للإجلاء في كليات ومدارس شيمكنت، وتعمل هناك 28 مجموعة من فرق الإسعاف.

وأكد وجود 3 طائرات طبية، في حالة استعداد للتوجه في أي لحظة إلى منطقة الانفجار.

وقال أوسبانوف، إن حالة الجرحى الموجودين في المستشفى، مستقرة ولا يوجد ما يهدد حياتهم.

من جانبه، تحدث رئيس مقاطعة تركستان في كازاخستان، أومرزاك شوكييف، عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، وقال: "توفي شخص واحد بسبب سقوط قذيفة على سيارته".

ووقعت فجر اليوم الاثنين سلسلة انفجارات داخل مستودعات للذخيرة تابعة للفرقة العسكرية رقم 44856 المرابطة في مدينة آريس بمقاطعة تركستان في كازاخستان.

وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ هناك، وباشرت السلطات، إجلاء السكان المقيمين في منطقة الانفجار، ويقيم في مدينة اريس حوالي 45 ألف نسمة.

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المصدر: إنترفاكس