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46 جريحا بانفجار في مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

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بلغ عدد المصابين جراء الانفجار الذي وقع في وحدة عسكرية بجنوب كازاخستان 46، واضطرت السلطات لإجلاء سكان بلدة آريس من منطقة تركستان القريبة من موقع الحادث داخل وحدة عسكرية.

وتم نقل 34 من المصابين في آريس إلى المستشفى الإقليمي لمنطقة تركستان. وقال المكتب الصحفي للوزارة إن 12 شخصا آخر يعانون من إصابات مختلفة طلبوا بشكل مستقل المساعدة الطبية في مستشفى المدينة رقم 1 في مدينة تشيمكنت، من بينهم خمسة أطفال.

ووقعت فجر اليوم الاثنين سلسلة انفجارات في مستودعات للذخيرة تابعة لوحدة عسكرية مرابطة في  في مدينة آريس في إقليم تركستان في كازاخستان، أعلنت على أثرها السلطات حالة الطوارئ، وقررت إجلاء السكان المحليين.

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وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الكازاخية نور سلطان نورأحمدوف: "يتم على وجه السرعة إجلاء سكان المنازل المجاورة لهذه الوحدة العسكرية".

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، نشب الحريق في واحد من مستودعات الأسلحة وأدى إلى انفجار جزء من الذخيرة.

وكان ما لا يقل عن 20 شخصا قد أصيبوا بحروق وجروح متفاوتة خلال حريق شبّ في فندق في العاصمة نور سلطان مؤخرا.

المصدر:RT

 

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