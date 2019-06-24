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طهران: دول الخليج ستحترق بالنار التي تلعب بها

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طهران: دول الخليج ستحترق بالنار التي تلعب بها
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حذر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية و الإمارات والبحرين من التلاعب بالأمن الإقليمي، ونبهها من "الاحتراق بالنار التي تلعب بها".

طهران: دول الخليج ستحترق بالنار التي تلعب بها

وكتب عبد اللهيان على "تويتر": "قامت السعودية والإمارات والبحرين بالتلاعب بالأمن الإقليمي وتحويل أراضيها إلى الأجانب والإجراءات الجاسوسية (للطائرة المسيرة) والأعمال الاستفزازية الأمريكية".

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وأضاف: "ليس لديهم فهم مناسب للأمن والاستقرار المستدامين، ويلعبون بالنار التي سوف يحترقون بها".

المصدر: وكالات إيرانية

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