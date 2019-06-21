مبعوث واشنطن لإيران: يجب منع حصول إيران على موطئ قدم في اليمن

شدد المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، على ضرورة أن "لا يكون لإيران موطئ قدم في اليمن، حتى لا تهدد الملاحة في مضيق باب المندب".

وقال هوك: "يجب مواجهة محاولات إيران استخدام أذرعها في المنطقة لاستهداف المملكة العربية السعودية وزعزعة المنطقة، ومن المهم منع حصولها على موطئ قدم في اليمن لتهديد الملاحة في مضيق باب المندب".

وأضاف: "إيران تواصل تصعيد التوتر في المنطقة وترفض المبادرات الدبلوماسية لخفضه. دبلوماسيتنا لا تعطي الحق لإيران بالرد عبر العمل العسكري بل على طهران الرد عبر الدبلوماسية".

إقرأ المزيد

كما أشار هوك إلى أن "حملتنا من الضغط الكبير على إيران فعالة وطهران تشعر بتأثيرها. وعقوباتنا حرمت نظام طهران من مليارات الدولارات التي كان الحرس الثوري سيستخدمها لشن هجمات مباشرة وغير مباشرة".

وأضاف أن "العقوبات حرمت الحرس الثوري الإيراني من أموال كانت ستستخدم لشن هجمات"، مستطردا أن "السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جديدة في سوق النفط".

المصدر: "رويترز"