مبعوث واشنطن إلى إيران يبحث في وزارة الدفاع السعودية آخر التطورات في المنطقة

اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، وبحث معه في الرياض آخر التطورات في المنطقة.

وقال خالد بن سلمان: "سعدت اليوم بلقاء السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

#خالد_بن_سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية في المنطقة https://t.co/hDadVIU3rFpic.twitter.com/kluwLT6HYl — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وأشار الأمير خالد إلى أنه "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

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وتصاعد التوتر في منطقة الخليج مؤخرا، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة في مقاطعة هرمزكان الساحلية الجنوبية أمس الخميس إثر انتهاكها المجال الجوي الإيراني.

وفي وقت لاحق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تدمير طائرة تابعة لها، لكنها قالت إنه تم إسقاطها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

المصدر: RT