الديمقراطيون يشترطون موافقة الكونغرس على تمويل أي حرب مع إيران

قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر بعد اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب عقب إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار، إن موافقة الكونغرس ضرورية لتمويل أي صراع مع طهران.

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وأضاف: "لقد ذكّرنا ترامب بأن الموقف الديمقراطي هو أنه لتمويل أي صراع مع إيران، يجب إقراره في الكونغرس. ومن أفضل الطرق لتجنب الانجرار إلى الحرب التي لا يريدها أحد، أن يكون هناك نقاش قوي ومفتوح وأنه يجب أن يتمتع الكونغرس بحق حقيقي".

وتابع: "تعلمنا هذا الدرس على عتبة ما جرى في العراق".

ودعا شومر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى السماح بإجراء تصويت على تعديل مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي يحظر استخدام الأموال للعمليات العسكرية ضد إيران دون إذن صريح من الكونغرس.

ووفقا له، ذكر الرئيس ترامب أن مثل هذه الصراعات "تميل إلى التصعيد" وأضاف شومر: "ربما لن يقاتل الرئيس هناك، لكننا قلقون من أن الإدارة قد تتورط في الحرب".

ودعا ترامب قادة الكونغرس من كلا الطرفين إلى البيت الأبيض لمناقشة الأزمة مع إيران بعد أن ضربت طهران طائرة أمريكية بلا طيار.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية بدون طيار في مقاطعة هرمزكان الساحلية الجنوبية يوم الخميس بعد انتهاكها المجال الجوي الإيراني.

وفي وقت لاحق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية المعلومات حول تدمير طائرة تابعة لها، لكنها قالت إنه تم إسقاطها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

المصدر: "إنترفاكس"