بومبيو: هناك إمكانية حقيقية لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إلى وجود فرصة حقيقية لاستئناف واشنطن وبيونغ يانغ محادثاتهما النووية بعد تبادل ترامب وكيم الرسائل.

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وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مع الشمال "حال الإخطار" إذا ما أشار الشمال إلى استعداده.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون تلقى خطابا شخصيا يحتوي على "مضمون ممتاز ومثير للاهتمام" كشف عنه الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو عندما سئل عن إمكانية إجراء محادثات على مستوى عملاني مع الشمال مجددا في المستقبل القريب: " لقد عملنا على إرساء الأسس لذلك منذ هانوي ونعتقد أننا في مكان أفضل، وأعتقد أن الملاحظات التي رأيتها من كوريا الشمالية صباح اليوم تشير إلى أن هذا قد يكون احتمالا حقيقيا للغاية".

وأضاف: "نحن مستعدون للمضي قدما ومستعدون تماما للبدء في فترة وجيزة إذا أشار الكوريون الشماليون إلى أنهم مستعدون لتلك المناقشات".

وأعرب بومبيو عن أمله في مواصلة الحوار مع النظام الشيوعي، مؤكدا على أن ترامب بعث برسالة إلى كيم.

وقال: "آمل أن توفر هذه الرسالة أساسا جيدا لنا للبدء في مواصلة مناقشات مهمة مع الكوريين الشماليين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة".

يذكر أن تبادل الرسائل عزز الآمال في استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ والتي كانت في طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير.

المصدر: وكالات