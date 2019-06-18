دعا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء آلية دولية دائمة لمواجهة العقوبات الأمريكية.

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وقال شمخاني في كلمة ألقاها في الاجتماع الدولي الـ10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن الذي يعقد في عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية مدينة أوفا: "من أجل إحلال السلام يجب أن نكون ثابتين أمام التدخل والمضايقة والابتزاز الاقتصادي، ويجب عدم الاعتراف بذلك ومواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على دول أخرى وعقد اجتماع للدول التي تعارض مثل هذه السياسة المضرة، كما من الضروري إنشاء آلية دولية دائمة لمواجهة هذه العقوبات".

وشدد على ضرورة بذل الجهود الجماعية لـ "تحرير الاقتصاد العالمي من هيمنة الدولار، وتحقيق الاستقلال في المجال المصرفي - المالي، دون سيادة الولايات المتحدة".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة التي تشكل اليوم أكبر خطر على النظام العالمي، تنشئ، من خلال زعزعة الاستقرار وفرض عقوبات اقتصادية، أجواء اليأس وعدم اليقين، وتحاول إجبار الدول على الاستسلام. وإذا قررت مجموعة واسعة من بلدان العالم مواجهة الابتزاز الأمريكي فسنتمكن من إجبارها على التراجع والتصرف بشكل معقول ومسؤول في النظام الدولي".

وتابع المسؤول الإيراني: "من الضروري أيضا تقديم مساعدة جماعية للدول التي تتعرض للنوع الجديد من العدوان، وخاصة لحكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ردا على تدخل الحكومة الأمريكية الهادف إلى الإطاحة بالسلطة الشرعية هناك".

المصدر: تاس