أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور روسيا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي شمخاني، سيصل غدا الثلاثاء روسيا في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، وسيشارك شمخاني في الاجتماع الدولي العاشر لكبار المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم في مدينة أوفا.

وأوضحت الوكالة أن شمخاني سيعقد في روسيا سلسلة لقاءات مع مسؤولين مشاركين في الاجتماع لبحث "المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية المشتركة وتضافر الجهود لمواجهة وإدارة التهديدات الأمنية".

المصدر: فارس