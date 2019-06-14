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الجنوبيون متفائلون بزيارة شقيقة كيم

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الجنوبيون متفائلون بزيارة شقيقة كيم
شقيقة كيم في زيارة لكوريا الجنوبية
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اعتبر مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى، أنه يجب التركيز على حقيقة أن كيم أرسل شقيقته إلى قرية الهدنة "بانمونجوم" لتقديم التعازي، لأن لذلك معنى كبيرا.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أرسل شقيقته كيم يو جونغ، لتقديم العزاء في وفاة أرملة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق كيم داي جونغ حاملة إكليل زهور ورسالة تعزية، في خطوة لمست فيها سيئول إرادة شمالية للحوار.

واجتمعت كيم يو جونغ الأربعاء الماضي مع مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي للمكتب الرئاسي ونائب وزير الوحدة والنائب البرلماني عن حزب الديمقراطية والسلام، نائب رئيس مركز كيم داي جونغ للسلام، في دار الوحدة في الجانب الشمالي من بانمونجوم حيث سلمتهم إكليل زهور ورسالة تعزية من كيم جونغ أون.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول وحدة الأمة التي أكدت عليها شقيقة كيم، الأمر الذي أظهر إرادة كوريا الشمالية في إحلال السلام بين الكوريتين.

المصدر: يونهاب

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