تترأس كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفد بلادها اليوم في مراسم التعزية بوفاة لي هي-هو أرملة الرئيس الأسبق كيم داي-جونغ.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن الجانب الشمالي أبلغها عبر مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الحدودية بأن كيم يو جونغ، شقيقة كيم الصغرى، ستنقل إكليلا من الزهور ورسالة تعزية من كيم إلى الجارة سيئول.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أشارت أمس إلى تكهنات بأن قدوم وفد كوري شمالي للتعزية بلي هي-هو، قد يشكل مخرجا من فتور العلاقة بين الكوريتين، بعد فشل لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي في هانوي.

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تجدر الإشارة، إلى أنه سبق لسيدة كوريا الجنوبية السابقة الراحلة، أن زارت كوريا الشمالية لتقديم العزاء بالزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ-إيل عام 2011، والتقت حينها الزعيم الكوري كيم جونغ-أون، في أول لقاء له مع شخصية جنوبية بعد تنصيبه.

أما زيارتها الثانية فكانت في أغسطس عام 2015 وذلك تلبية للدعوة الموجهة لها من كيم.

المصدر: "يونهاب"