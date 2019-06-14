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تركيا.. "المخلب" مستمرة بنجاح وحصيلتها تحييد 48 مسلحا كرديا

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تركيا..
Reuters UMIT BEKTAS
آليات عسكرية تركية قرب حدود العراق- أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييد 48 مسلحا كرديا منذ بدء "عملية المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق.

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وقال بيان صادر عن الوزارة إن "ثلاثة إرهابيين تم تحييدهم في إطار العملية العسكرية الجارية بنجاح، ضد أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة "هاكورك" بشمالي العراق، ما يرفع عدد الذين تم تحييدهم منذ بدء العملية إلى 48".

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" بجبال شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد تركيا"، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية. 

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تعهد في وقت سابق بأن تستمر عملية "المخلب" حتى تحييد جميع "الإرهابيين" في المنطقة.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني (التركي)، منظمة إرهابية، وتشن عمليات عسكرية ضد مسلحيه منذ أكثر من 30 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: "الأناضول"

 

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